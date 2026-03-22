Zerdari'den Hindistan'a Su Anlaşması Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zerdari'den Hindistan'a Su Anlaşması Çağrısı

22.03.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Zerdari, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'na derhal dönmesini istedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan'a İndus Suları Anlaşması'nın kapsamındaki yükümlülüklerini derhal yeniden tam olarak uygulama çağrısında bulundu.

Zerdari, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın anlaşmayı tek taraflı askıya almasını güçlü şekilde kınadı.

Ortak su kaynaklarının "kasıtlı şekilde bir araç haline getirilmesinin" ciddi endişeye yol açtığını belirten Zerdari, bu kararın veri paylaşımını aksattığını, uzlaşı mekanizmalarını engellediğini ve onlarca yıldır yürürlükte olan anlaşmanın ruhunu zedelediğini kaydetti.

Zerdari, Hindistan'ın bu tutumunun gıda ve ekonomik güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, "Hindistan'a, uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda anlaşmanın tam uygulanmasına derhal geri dönmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Hindistan Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

22 Nisan 2025'te Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Yeni Delhi yönetimi, "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" iddiasıyla anlaşmayı tek taraflı olarak askıya almıştı.

Kaynak: AA

Hindistan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zerdari'den Hindistan'a Su Anlaşması Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:16:06. #7.12#
SON DAKİKA: Zerdari'den Hindistan'a Su Anlaşması Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.