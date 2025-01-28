Zeybek'ten Gözaltı Tepkisi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterek, "Basını, ifade özgürlüğünü ve demokrasimizi tehdit eden bu hukuksuz gözaltı kararlarını şiddetle kınıyorum. Muhalif sesleri susturamayacaksınız" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Barış Pehlivan'ın gözaltına alınması; şahit olduğumuz bu büyük hukuksuzluk sarmalının son skandallarıdır. Basını, ifade özgürlüğünü ve demokrasimizi tehdit eden bu hukuksuz gözaltı kararlarını şiddetle kınıyorum. Muhalif sesleri susturamayacaksınız."