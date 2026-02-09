(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

"Aziz İhsan Aktaş davası" kapsamında tutuklu bulunan ve son duruşmada tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, anne ve babasının mezarını ziyaret etti."

Karalar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"7 ayın ardından, Adana'ya gelir gelmez rahmetli anne ve babamın mezarını ziyaret ettim. Dualar ettim, hasret giderdim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."