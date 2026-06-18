Zeydan Karalar'dan Anıl Tanburoğlu'nun Görevden Alınmasına Tepki

(ANKARA) - Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun görevden alınmasına tepki göstererek, "Geldiğimiz süreçte, kendisinin bu şekilde görevden alınması doğru olmamış, beni de ziyadesiyle üzmüştür" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'nun görevden alınmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Anıl Tanburoğlu görevini layıkıyla yerine getiren, bütün seçim süreçlerinde çok çalışmış ve başarılı da olmuş bir il başkanımızdır. Son derece de liyakatlidir. Benim tutuklu olduğum dönemde de beni yalnız bırakmamış, Adana'da bize destek olmuş ve bunu da gayet sağduyulu şekilde gerçekleştirmiştir. Geldiğimiz süreçte, kendisinin bu şekilde görevden alınması doğru olmamış, beni de ziyadesiyle üzmüştür."