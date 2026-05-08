Zeydan Karalar'dan Görevden Uzaklaştırma Kararının 2 Ay Daha Uzatılmasına Tepki
08.05.2026 15:59  Güncelleme: 17:44
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatılmasına tepki göstererek, bu durumun Adana'yı cezalandırmak anlamına geldiğini ifade etti.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(BALIKESİR) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının iki ay daha uzatılmasına tepki gösterdi. Karalar, "Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım" dedi.

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için Balıkesir'de bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"BU ADANA'YI CEZALANDIRMAK"

Karalar, görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatılmasına ilişkin "Türkiye'de ilginç şeyler oluyor, izliyoruz. Anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım. Bir kez daha İçişleri Bakanlığı'ndan görevden uzaklaştırmanın iki ay daha uzatıldığına dair belediyeye bir tebligat gelmiş, ben daha görmedim. Ben de çok anlam veremiyorum. Bu Zeydan Karalar'ı cezalandırmak değil ki bu Adana'yı cezalandırmak. Önemli işler yapılıyor, başlamış önemli işler, taahhütlerimiz var. 600 bine yakın verdiği insanın oy var biz de şaşırıyoruz, endişeyle izliyoruz, anlam da veremiyoruz. Hep 'millet iradesi önemli' diyen siyasal iktidar bunu yapıyor. Ne kadar önemli millet iradesi onlara göre bu da tartışmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

