Zeydan Karalar'dan İmamoğlu Ziyareti ve CHP'li Belediyelere Destek - Son Dakika
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Zeydan Karalar'dan İmamoğlu Ziyareti ve CHP'li Belediyelere Destek

03.06.2025 16:29  Güncelleme: 18:41
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CHP'li belediyelerin iktidarın alternatifi olduğunu vurgulayan Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel yönetimlerin hizmet yapma kapasitelerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Marmara Kapalı Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bizim yaptığımızın onda birini kendi belediyenize yapın yeter. CHP'li belediyeler, CHP'nin oylarını arttırıyor, iktidarın alternatifi yapıyor, her koşulda her engellemeye rağmen insanların gönlünde taht kuruyor, vatandaşlarla kurduğu ilişkiler son derece iyi. Hizmet yapamaz hale getirmek hiç kimsenin faydasına değil ki" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer belediye başkanlarını Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. İmamoğlu'nun doğum gününü de kutladıklaırnı belirten Karalar, ANKA Haber Ajansı'na görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

"Oradaki tüm arkadaşları ziyaret etmek isterdik ama biliyorsunuz sınırlama getirdiler. Ülkede çok sayıda akademisyen, basın mensubu, siyasetçi, belediye başkanı, bürokrat içerideyse burada bir sıkıntı var demektir. Hukuk sorgusu var demektir. Her zaman şunu söylüyorum; biz yargılanmaktan, hukuktan, denetimden, müfettişten kaçmıyoruz. Elbette insanlar yargılanabilir ama bir suç ispatı olduktan sonra ceza verilir. Dosyayı dolduramadım üç kişi daha alayım... Onlar da bir şey söylemedi 50 kişi daha alayım... Onlar da olmadı 47 kişi daha alayım... Bu insanlar da vatandaşta bir suç işlediği noktasında bir kanaat oluşturmuyor. Vatandaşa sorun burada arkadaşların bir suçu olmadığını çok rahat söylerler. Öyle yapınca hukukla ilgili insanların ebette soruşturma hakkı oluyor. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bizim yaptığımızın onda birini kendi belediyenize yapın yeter.

CHP'li belediyeler, CHP'nin oylarını arttırıyor, iktidarın alternatifi yapıyor, her koşulda her engellemeye rağmen insanların gönlünde taht kuruyor, vatandaşlarla kurduğu ilişkiler son derece iyi. Hizmet yapamaz hale getirmek hiç kimsenin faydasına değil ki."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zeydan Karalar'dan İmamoğlu Ziyareti ve CHP'li Belediyelere Destek - Son Dakika

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