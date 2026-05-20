Malatya'da Deprem... Zeydan Karalar: Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD verilerine göre saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Deprem sonrası X hesabından yazılı açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Zeydan Karalar şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."