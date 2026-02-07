Adanalılar Zeydan Karalar'la Buluştu: "Sevincimizden Sesimiz Gitti, Feda Olsun Sesimiz Başkanımıza"

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Dursun ALKAYA

(ADANA) - Tahliye olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Adanalılarla buluştu. Adanalılar, "Adana'nın tek dostu Zeydan Karalar'dır. Zeydan her dert derman diyoruz. Zeydan Karalar'ın Adana'da olması gerekiyordu, oldu. Çok sevinçliyiz. Sesimiz gitmiş zaten sevincimizden. Feda olsun sesimiz başkanımıza" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel günlerdir sürdürdüğü deprem bölgesi ziyaretleri sonrası Niğde'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Miting sonrası CHP Lideri Özel'in bir sonraki durağı Adana oldu. "Aziz İhsan Aktaş" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tahliyesine karar verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adanalıların karşısına çıkacak olan Özgür Özel'i, Başkan Karalar Adana il sınırında karşıladı.

Miting alanına toplanan binlerce Adanalı buluşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir vatandaş, şunları söyledi:

"Adamların hiçbir suçu yokken hepsini içeri aldılar. Böyle olmaz. Böyle adaletsizlik olmaz. Artık bıktık. Her şeye zam, her şeye zam, her şeye zam. Utanıyoruz ya artık. Bir yere gitmeye, bir arkadaşı yemek yemeye götürmeye utanıyoruz ya. Cebimizde beş kuruş para yok. Emekliyiz, yetiştiremiyoruz ya. Olmaz bu kadar, yeter artık."

Bir vatandandaş, "Gözümüz aydın. Çok mutluyuz. Özgürlüğü çok hak ediyordu. Diğerlerinin de özgürlüklerini çok yakında bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sadece biz değil aileler, çocuklar, herkes çok mutlu"

Başka bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Zeydan Başkanın dediği gibi 'Silivri'de ne işi var?' Adana halkı binlerce insan burada. Sadece biz değil aileler, çocuklar, herkes çok mutlu. Umarım bundan sonra da 20 Şubat'ta da tamamıyla taliye verir. Görevine geri dönerek bizleri mutlu eder" dedi.

"Hizmetlerini yapıyor, hiçbir siyasi ayrım yapmıyor"

Mitingi bekleyen bir vatandaş, şöyle konuştu:

"Zeydan Başkan borçlu belediyeyi borçsuz hale getirip hizmet etti. Hizmetlerini yapıyor, hiçbir siyasi ayrım yapmıyor. Biz inanmıştık zaten bir şey olmayacağına. Hiçbir şekilde bırakın rüşveti, kimse böyle bir şey Zeydan Başkan'a teklif bile edemez. Her zaman için Zeydan Başkan sokaklarda yetişmiş, hizmetkar adamdır. Her zaman halkın içinde olan, güzel günlerde en acılı günlerde de yanımızda olan başkanımızdır. Başkanımızın taliyesine çok sevindik, inanmıştık, Türkiye inanmıştı. Adaletli tecelli etmiştir. Daha güzel hizmetler omuz omuza mücadele edeceğiz."

"Zeydan Karalar'ın Adana'da olması gerekiyordu, oldu"

Başka bir vatandaş ise, "Adana'nın tek dostu Zeydan Karalar'dır. Zeydan her dert derman diyoruz. Özellikle güney mahallelerimize büyük dokunuşlar yaparak, mahallelerimize yeni hizmetler, spor aktiviteleri getirerek mahallelerimize güzel tesisler kazandırmıştır. Zeydan Karalar'ın Adana'da olması gerekiyordu, oldu. Çok sevinçliyiz. Sevincimizden zaten sesimiz gitti, feda olsun sesimiz başkanımıza" diye konuştu