Zeydan Karalar'dan Ali Demirçalı'nın Görevden Uzaklaştırılmasına Tepki

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına tepki gösterdi.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı hakkında, mevcut görevi ile ilgisi bulunmayan, 8 yıl önce işlendiği iddia edilen bir suçtan ve henüz kesinleşmemiş bir karardan dolayı verilen görevden uzaklaştırma işlemi kabul edilemez. Hukuk mücadelesinin kararlılıkla süreceğine yürekten inanıyorum, sürecin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.