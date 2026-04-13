Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep Ece Kaplan, Flüt Festivalinde Birinci Oldu
13.04.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi öğrencisi Zeynep Ece Kaplan, Fransa'daki yarışmada birinci oldu ve Rektörü ziyaret etti.

Fransa'da düzenlenen "Flutissimo 2026 Flüt Festivali ve Yarışması"nda birinci olan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Zeynep Ece Kaplan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirilen yarışmada birinci olan Kaplan, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Coşkun ile Hatipler'e ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Trakya Üniversitesinin sanat alanında yetenekli öğrenciler yetiştiren köklü bir eğitim geleneğine sahip olduğunu aktaran Hatipler, uluslararası düzeyde elde edilen bu tür başarıların üniversitenin akademik ve sanatsal vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu kaydetti.

Kaplan da destekleri için okul yönetimine ve hocalarına teşekkür ederken, konservatuvarda aldığı nitelikli eğitim sayesinde kendini hem teknik hem de sanatsal açıdan önemli ölçüde geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Rektör, Fransa, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:35:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.