Zeynep Ece Kaplan, Flüt Festivalinde Birinci Oldu

Fransa'da düzenlenen "Flutissimo 2026 Flüt Festivali ve Yarışması"nda birinci olan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Zeynep Ece Kaplan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirilen yarışmada birinci olan Kaplan, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Coşkun ile Hatipler'e ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Trakya Üniversitesinin sanat alanında yetenekli öğrenciler yetiştiren köklü bir eğitim geleneğine sahip olduğunu aktaran Hatipler, uluslararası düzeyde elde edilen bu tür başarıların üniversitenin akademik ve sanatsal vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu kaydetti.

Kaplan da destekleri için okul yönetimine ve hocalarına teşekkür ederken, konservatuvarda aldığı nitelikli eğitim sayesinde kendini hem teknik hem de sanatsal açıdan önemli ölçüde geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

