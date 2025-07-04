Zeynep Polat’tan Karadeniz Mizahı - Son Dakika
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Zeynep Polat’tan Karadeniz Mizahı

Zeynep Polat’tan Karadeniz Mizahı
04.07.2025 13:32
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Zeynep Polat, annesiyle birlikte sosyal medyada Karadeniz tiplemeleri ile kültürü yaşatıyor.

Trabzon'da yaşayan Zeynep Bölükbaşı Polat, seslendirmesini annesiyle yaptığı Karadeniz tiplemeli videolarını sosyal medyada hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Spor Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Polat, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi Akçaabat'a döndü.

Evli ve bir çocuk annesi Polat, Karadeniz ağzıyla harmanladığı yöresel içerikli videoları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Dijital illüstrasyon tekniğiyle hazırladığı içerikleri animasyonla hareketlendiren Polat, videolarına yaptığı seslendirmelerde annesinden de yardım aldı.

Sosyal medyada binlerce kişinin beğenisini alan videolarda güldürmenin yanı sıra Karadeniz kültürünü de yaşatan Polat, AA muhabirine, hayatının en kötü döneminde mizah yapmaya başladığını söyledi.

Çevresinde esprili kişiliğiyle tanındığını ifade eden Polat, sosyal medyaya içerik üretmeye, ailesinin tavsiyesi üzerine başladığını dile getirdi.

Polat, aile arasında yaptığı taklitlerin beğenildiğini belirterek "Depremden sonra erkek kardeşim, 'Abla sen çok güzel şeyler yapıyorsun, bu sayfayı aç Trabzon'da güzel şeyler olacaktır. Birazcık kafan dağılır' dedi. Çok kötü günler geçirmiştik depremden sonra. 23 Mart 2023'te ben kardeşimin ısrarıyla ilk videoyu paylaştım. Paylaşır paylaşmaz çok güzel tepkiler aldık. Hayatımın en kötü dönemlerinde ve en kötü zamanlarında ben mizah yaptım." dedi.

Gülmeyi ve güldürmeyi seven bir aile ortamında büyüdüğünü ve ailesindeki kadınlardan etkilendiğini ifade eden Polat, "Annem çok komik bir kadın, mutlu bir kadındır. Biz bir araya geldiğimizde mutlaka bir hikaye anlatır güleriz. Bu sadece çekirdek ailede değil, büyük aile olduğumuz için amca çocuklarımız teyze çocuklarımız bir araya gelir mutlaka bir hikaye anlatır ve güleriz." diye konuştu.

Sporun ve sanatın hayatında her zaman yer aldığını kaydeden Polat, animasyon ve illüstratör çizerlerini yakından takip ettiğini aktardı.

Grafik tasarımı yapmak için herhangi bir eğitim almadığını ve kendi çabalarıyla programları öğrendiğini kaydeden Polat, bütün işini bir tablet ve mikrofonla hallettiğini vurguladı.

Polat, 12 yaşındaki oğlunun da dijital çizime ilgisinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"O da bu konuda çok yetenekli olduğu için o sırada ???????illüstratörlerin nasıl çalıştığını gördüm, tablet ve kalemle çalışıyorlardı. Ben de tablet ve kalem aldım çizmeye başladım, baktım çiziyorum. Daha önce çizebilme yeteneğimi keşfetmemiştim. Meraklı olduğum için animasyonun nasıl yapıldığını kendi kendime öğrendim."

Polat, "Sefiye Aba", "Emine Aba", "Hanife", "Müjgan" ve "Sadük" gibi karakterlerin yer aldığı içeriklerinde daha çok Karadeniz kadını tiplemelerini kullandığını dile getirdi.

Amacının Karadeniz kültürünü yaşatmak olduğunu söyleyen Polat, Karadeniz kadınını çok iyi tanıdığı için karakterleri aracılığıyla yaptığı tespitlerin çok sevildiğini belirtti.

Olaylara Karadeniz insanının nasıl tepki vereceği tespiti üzerinden yaklaştığını aktaran Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen konular üzerinden tespit yapıyorum, bazen birden geliyor, bazen düşünüyorum burada bizim kadınlarımız ne yapar, ne söyler. Gelen tepkiler de güzel oluyor, 'Evet bu aynı benim babaannem', 'Biz de aynen böyle söyleriz, böyle yaparız' diyorlar. İnsanlarla anlaşabiliyoruz onların dilinden konuşabiliyoruz böyle tepkiler gelince de mutlu oluyoruz. Hiç kötü yorum almıyorum. Genelde güzel yorumlar alıyorum. İnsanlar bana dua ediyorlar. 'Zeynep Hanım siz bizi güldürdünüz Allah da sizi güldürsün' diye. Bu bile bana yetiyor. Onlar sevdikçe ve mutlu oldukça ben daha çok çiziyorum daha çok anlatmak istiyorum."

Kızının teklifi üzerine seslendirme yapmaya başlayan 73 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Bölükbaşı, videolardaki "Sefiye Aba" isimli karaktere sesiyle hayat veriyor.

Seslendirdiği karaktere kendisinden bir şeyler kattığını anlatan Bölükbaşı, "Beni arkadaşlarım hep komik, esprili bir insan olarak tanırlar. Zaten küçüklükten beri böyleydim ben. Öyle bir ailede büyüdüm öyle bir aileye de gelin oldum. Hep gülerek, söyleyerek mutlu ailelerde büyüdüm." dedi.

Kendisini tanıyanların videolardan sesin ona ait olduğunu anladığını ve çok güzel tepkiler aldığını aktaran Bölükbaşı, takipçilerine olumlu görüşleri için teşekkür etti.

Karadenizli kimliğini hiç kaybetmediğine değinen Bölükbaşı, Karadeniz ağzını çok sevdiğini ve yaşatılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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