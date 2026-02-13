Zeytin Ağaçları Kesildi, Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Zeytin Ağaçları Kesildi, Soruşturma Başlatıldı

Zeytin Ağaçları Kesildi, Soruşturma Başlatıldı
13.02.2026 21:51
Muğla Valiliği, CHP İlçe Başkanı'nın arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA Valiliği, Milas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide çok sayıda zeytin ağcının kesilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Milas'ta bazı yerel basın organlarında 'Milas'ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine harekete geçen Muğla Valiliği, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi. Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere; bir süredir Milas ilçemizdeki Akbelen mevkii üzerinden çevre hassasiyeti maskesiyle siyasi bir şov yürüten Cumhuriyet Halk Partisi, bugün kendi içindeki büyük bir tutarsızlıkla suçüstü yakalanmıştır. CHP Genel Başkanı'nın hafta sonu Milas'a gelerek sözde zeytin ve doğa savunuculuğu yapmaya hazırlandığı şu günlerde, partisinin Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in Menteş Mahallesi'ndeki şahsi arazisinde onlarca asırlık zeytin ağacını acımasızca kestirdiği görüntüler basına sızmıştır. Bu tablo, karşımızdaki zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etmiştir. Hafta sonu Milas'ta kürsüye çıkacak olan CHP Genel Başkanı'na soruyoruz; miting alanında ağaçların hakkından bahsederken, hemen birkaç kilometre ötede zeytinleri kökünden söktüren ilçe başkanınızın elindeki zeytin karasını nasıl temizleyeceksiniz? Milas halkının gözünün içine bakarak bu çifte standardı nasıl izah edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

'KARALAMA KAMPANYASININ BİR ÜRÜNÜ

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, hakkında ortaya atılan zeytin ağacı kesimi iddialarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. İddiaları yalanlayan Kılbey, söz konusu araziyle hukuki bağının 29 Aralık 2025 tarihinde sona erdiğini belirterek, "İddialar tamamen siyasi saiklerle üretilmiş bir karalama kampanyasının ürünüdür" dedi. Kılbey, 29 Aralık 2025 tarihinde Milas 1'inci Noterliği'nde düzenlenen resmi vekaletname ve satış sözleşmeleri ile Menteşe Mahallesi sınırlarında bulunan taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf, kullanım ve işlem yetkilerini devrettiğini ifade etti. Bu tarihten sonra arazi üzerinde herhangi bir tasarruf hakkının bulunmadığını aktaran Kılbey, "29 Aralık 2025 sonrası gerçekleştiği iddia edilen herhangi bir kesim ya da işlemle ilişkilendirilmem hukuken ve fiilen mümkün değildir" kelimelerini kullandı. Arazinin herhangi bir maden şirketine satılmadığını belirten Kılbey, açıklamasında, "Kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine, söz konusu taşınmaz hiçbir şekilde maden, enerji ya da rant odaklı bir şirkete devredilmemiştir. Yapılan işlem tamamen özel mülkiyet devridir ve yasal çerçevede gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Muğla Valiliği, Yerel Haberler, Zeytin, Güncel, Çevre

Son Dakika Güncel Zeytin Ağaçları Kesildi, Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

