Zeytin Sosyal Tesisleri Esenyurt'ta Açıldı
Zeytin Sosyal Tesisleri Esenyurt'ta Açıldı

21.05.2026 18:15
Esenyurt Mimar Sinan Millet Bahçesi'nde Zeytin Sosyal Tesisleri hizmete girdi.

Esenyurt Mimar Sinan Millet Bahçesi'nde Zeytin Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdikleri sosyal tesisleri anlattı.

Zeytin Sosyal Tesisi'nin ilçeye kazandırılan 9. tesis olduğunu aktaran Aksoy, "İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla Esenyurt'un her bir köşesini daha yaşanabilir ve sosyal donatıları daha zengin bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Zeytin Sosyal Tesisleri, dostlukların pekişeceği ve ailelerin keyifle vakit geçireceği bir buluşma noktası olsun. Adını zeytin ağacından alan bu tesisin ilçemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Aksoy, gelecek dönemde Esenyurt Kadın ve Çocuk Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, yeni Emniyet Müdürlüğü binası, Adalet Sarayı, Engelli Sarayı'nın yanı sıra Çevik Kuvvet ve Özel Harekat merkezlerinin de ilçeye kazandırılacağını belirtti.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu, tesisin dezavantajlı gruplara dokunan sosyal projelerin bir parçası olarak değerlendirdiğini kaydederek, "Bugün burada bir sosyal projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek dua edildi.

Törene katılan protokol üyeleri tesisi gezdi.

Esenyurt Belediyesinin aynı anda 90 kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip tesisi hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında açık kalacak.

Kaynak: AA

