Zeytinburnu'nda 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen 20 yaşındaki kişi yaralandı
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 20 yaşındaki kişi, 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZEYTİNBURNU'nda 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybeden kişi, park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden 20 yaşındaki kişi, 4'üncü kattaki evlerinin balkondan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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