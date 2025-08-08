Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde 1 Ağustos'ta Hüseyin Okan Sonkaya (22) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra devrildi.

Motosikletten düşen ve kafasını yol kenarındaki demir dubalara vuran Sonkaya ağır yaralanırken, yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sonkaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.