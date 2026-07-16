Zeytinburnu'nda Taksici Cinayeti Davası Başladı

Zeytinburnu'nda aralarında husumet bulunan taksiciyi bıçaklayarak öldüren sanığın, müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serkan Barlık (28), öldürülen taksici Erhan Çiftçi'nin (31) müşteki babası Bahattin Çiftçi ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Barlık, maktulün babasıyla arasında husumet olduğunu, kardeşinin ve babasının daha önce kendisini darbettiğini ancak maktulle aralarında husumet bulunmadığını iddia etti.

Barlık, olay günü ekmek almak için evden çıktığını, alt sokakta karşılaştığı maktulün kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Maktulle tartışma sırasında önce yumruklaştıklarını söyleyen Barlık, hurda toplamak için kullandığı bıçağı çıkarıp birkaç kez salladığını ve maktule 3-4 kez bıçakla vurduğunu dile getirdi.

Barlık, olayı planlayarak yapmadığını savunarak, pişman olduğunu belirtti.

Müşteki Bahattin Çiftçi ise sanığın yalan söylediğini ve cezasını çekmesini istediğini ifade etti.

Çiftçi, iş yerine sanığın birçok kez alkollü şekilde gelerek, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu anlattı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevkini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serkan Barlık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 7 Aralık 2025'te sanık Serkan Barlık'ın, Erhan Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı kaydediliyor.

Bilirkişi raporunda, sanığın sokakta karşılaştığı maktulün üzerine yürüdüğü, elini arkaya atarak bir cisim çıkardığı, kaçan maktulün yere düşmesi üzerine sanığın çıkardığı cismi maktule sapladığı, olayın tasarlanarak gerçekleştirilmediği ancak ilk haksız hareketin sanık tarafından yapıldığı yönündeki tespitler iddianamede aktarılıyor.

İddianamede, sanık Serkan Barlık'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.