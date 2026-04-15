Tamir etmek istediği servis aracının altında kalan şoför hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu’nda bir servis şoförü, arızalanan aracını tamir etmeye çalıştığı sırada meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

ARACIN ALTINA GİRDİ, FACİA YAŞANDI

Olay, Abay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KYP 237 plakalı servis aracı arıza yapınca sürücü O.Y. (52), aracını yol kenarına çekti. Arızayı gidermek için aracın altına giren sürücü, beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşılaştı.

ARAÇ HAREKET ETTİ, ALTINDA KALDI

Tamir sırasında araç aniden hareket etti. Aracın altında kalan O.Y., metrelerce sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.