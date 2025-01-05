Zhangjiakou'da Pazar Yerinde Yangın: 8 Ölü, 15 Yaralı

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SHİJİAZHUANG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhangjiakou şehrine bağlı Qiaoxi bölgesindeki bir pazar yerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre yangın cumartesi günü yerel saatle saat 08.40 sularında sebze ve diğer temel malların satıldığı bir pazar yerinde çıktı. İtfaiye ekipleri, acil müdahale ve sağlık ekipleri kurtarma operasyonları için hızla olay yerine intikal etti. Saat 10.10 itibarıyla yangın tamamen söndürüldü.

Arama ve kurtarma çalışmaları da öğlen saatlerinde tamamlandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.