Zigana Dağı\'nda Kar Yağışı

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar etkisini gösterdi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede Karayolları ekipleri tuzlama ve karla mücadele çalışması yürütüyor.
