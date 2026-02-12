Zihinsel Engelli Salih Ertaş Aranıyor

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat günü Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı. Ancak bir daha Ertaş'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi kendi imkanlarıyla Salih Ertaş'a ulaşamayınca dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kırsal alanda geniş çaplı tarama yaparken, bölgedeki dere yatakları ve ormanlar da tek tek aranıyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,