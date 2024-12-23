Zile\'de Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Zile ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Kozdere köyünde Ferhat Özgen'e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi
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