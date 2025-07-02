Zile'de Tapu Dağıtım Töreni

Tokat'ın Zile ilçesinde arazi toplulaştırma kapsamında tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zile 2. kısım arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri işi kapsamında Karşıyaka köyünde, çiftçilere tapu dağıtım töreni yapıldı. Törende 15 kişiye tapuları verildi.

Tapu dağıtım törenine Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdem, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, kurum yöneticileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Proje ile bölgedeki arazilerde daha etkin ve planlı tarım yapılması hedefleniyor.

Uygulama sayesinde köy halkının tarımsal üretim kapasitesinin artması ve ekonomik açıdan daha güçlü konuma gelmeleri amaçlanıyor.