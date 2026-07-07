Zimbabve'de Anayasa Değişikliğiyle Mnangagwa'nın Süresi Uzatıldı

CAPE Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın görev süresinin fiilen 2030'a kadar uzatılmasına imkan tanıyan anayasa değişikliği yürürlüğe girdi.

Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, yaptığı açıklamada, Mnangagwa'nın parlamentoda kabul edilen anayasa değişikliği tasarısını imzaladığını duyurdu.

Düzenleme, 2028'de yapılması planlanan genel seçimlerin iki yıl ertelenmesini ve devlet başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görev sürelerinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngörüyor.

Ayrıca doğrudan devlet başkanlığı seçimleri kaldırılırken, gelecekte devlet başkanlarının parlamento tarafından seçilmesinin önü açıldı.

Mevcut durumda Mnangagwa'nın 2028'de sona ermesi gereken görev süresi, seçimlerin 2030'a ertelenmesiyle fiilen iki yıl uzamış oldu.

Söz konusu anayasa değişikliği, geçen hafta parlamentonun iki kanadında da gerekli çoğunluk desteğini alarak kabul edilmişti.