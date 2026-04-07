Diyarbakır\'da bir zincir markette 20 TL\'ye alınan biberin 249 TL\'ye satıldığını tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır'da bir zincir markette tespit edilen fahiş fiyat artışları nedeniyle gerekli idari yaptırımların uygulanması için harekete geçti. Sivri biber 20 TL'den 249 TL'ye, salatalık ise 5 TL'den 79 TL'ye satılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasada yapılan gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirildi. Tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendi.

TARLADA 20 TL OLAN YEŞİL BİBER MARKETTE 250 TL

Yapılan incelemelerde; kırmızı kapya biber ürününün, Adana Karataş ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren komisyoncudan 7 TL'ye satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır'da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 30 TL'den satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199.99 TL'ye satıldığı belirlendi.

Yeşil sivri biber ürününün ise Diyarbakır'da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 20 TL'ye satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün vatandaşa 249.99 TL'ye sunulduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilerek, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

"KONYA'DAN 5 LİRAYA ALINAN SALATALIK, DİYARBAKIR'DA 79 LİRA"

Ticaret Bakanlığı tarafından sanal medya üzerinden bir açıklama daha yapıldı. Buna göre, salatalık ürününün, Konya ili Ereğli ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren üreticiden 5.30 TL'ye satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır'da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 12 TL'ye satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 79.99 TL'ye sunulduğu belirlendi. Yeşil sivri biber ürününün, Mersin ili Akdeniz ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren üreticiden 130 TL'ye satın alındığı, söz konusu ürünün ilgili firma tarafından zincir markete 140 TL'ye satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 249.99 TL'ye sunulduğu tespit edildi. Gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.