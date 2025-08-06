Zincir market çalışanlarının zor koşullarını gözler önüne seren videolara bir yenisi eklendi.
Bir zincir markette kadın çalışan, üst rafları düzenlemek için tekerlekli alışveriş arabasına bindi. Rafları düzenlerken dengesini kaybeden çalışan yere düştü.
Düşmemek için raflara tutunmaya çalışan genç kadın başarılı olamadı, O anları marketin güvenlik kamerası kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı - Son Dakika
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