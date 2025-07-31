Zincir Markette Kaynar Su İle Yaralanma

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette, bacaklarına kaynar su dökülen çalışan yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kocatepe Sokak'ta bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı Ezgi A. (24), elektrikli su ısıtıcı ile su ısıttığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kaynar suyun dökülmesiyle bacaklarından yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.