Türkiye'de son dönemde zincir marketlerdeki ağır çalışma koşulları özellikle sosyal medyada gündeme gelmeye başladı. Zincir market çalışanlarının yaşadığı zorlukları anlatan videolara bir yenisi eklendi.
Bir zincir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kasiyer ayakta durmakta zorluk çekti. Yorulduğu her halinden belli olan kasiyer, sık sık önündeki kasaya tutunarak çalışmak için mücadele etti.
Midesi bulanan ve başı dönen kasiyer bir süre sonra dayanamadı. Kasiyer, müşteriler sırada beklerken kasayı bırakıp gitti.
Son Dakika › Güncel › Zincir markette yürekleri sızlatan anlar! - Son Dakika
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