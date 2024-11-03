İzmir kara yolunda, Karahisar Tüneli çıkışında 13 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'ii ağır, 22 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir kara yolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. İ.T. yönetimindeki 34 ZVV 18, E.S. idaresindeki 06 BSP 583 ve İ.S. kontrolündeki 03 L 0530 plakalı araç zincirleme kazaya karışıp, bariyerlere çarptı. Tünelden çıkan 10 araç da kazaya karıştı. Kazada 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 2 yaralıdan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAİSAR,
Son Dakika › Güncel › Zincirleme Kaza: 22 Yaralı - Son Dakika
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