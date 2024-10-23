Zincirleme Kazada Jandarma Komutanı Hayatını Kaybetti

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YENİ ATANMIŞ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) görevine 10 gün önce atandığı öğrenildi. İzinde olan Ali Durgut'un kazaya karışan araçlardan 42 APY 272 plakalı otomobili kullandığı belirlendi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un cenazesinin memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedileceği kaydedildi.

Diğer yandan aynı kazada yaralananların Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay devlet hastanelerinde tedavilerine devam ediliyor.