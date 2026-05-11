Zıpkınla Balık Avında Kayboldu, Baygın Bulundu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için daldıktan sonra bir daha suyun yüzüne çıkamayan Onur Özgeç (30), ihbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik dalgıçları tarafından 15 metre derinlikte baygın halde bulundu. Sudan çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunan Özfgeç hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Taş Kömürleri (TTK) lojmanları altındaki sahilde meydana geldi. Sahildeki kayalık bölgeden özel kıyafetleriyle zıpkınla balık avlamak üzere denize açılan Onur Özgeç, uzun süre sudan çıkmadı. Kayalık bölgede oltayla balık tutanların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ile su altında ve su üstünde arama yapıldı.

15 METRE DERİNLİKTE BAYGIN HALDE BULUNDU

Dalgıçlar, Özgeç'i son görüldüğü yerin 10 metre yakınında 15 metre derinlikte baygın halde buldu. Sudan çıkartılan Özgeç, Sahil Güvenlik botuna alınarak limanda bekleyen ambulansla Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özgeç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.