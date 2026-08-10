Ziraat Odası Başkanı Köyleri Ziyaret Etti

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Tarım ve hayvancılık hakkında bilgi almak ve hibe, destek programları konusunda??????? bilgilendirme yapmak üzere Bolucan, Çamurcu, Dipsizgöl, Aşağımescit, Yukarımescit köylerine ziyaret eden Şimşek, köy konaklarında üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Üretici çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Şimşek, "Yıllarca kayıt dışı arazi çalışmaları yaptık. Bugün devlet çiftçilerimize köylerimizde ekilmeyen araziler de tarım ekonomisine kazandırılsın çağrısında bulunuyor. Hala çok büyük oranlarda ekilmeyen, tarım aleti görmemiş topraklarımız var. Bu arazilerin ihmal edilmemesi, tarımsal üretime dahil edilmesi gerekmektedir. Desteklemelerden hibe programlarına birçok çağrı gerçekleşmekte, üreticilerimiz toprağında yaşamalı, toprağını işlemelidir. Yem bitkisinden meyve ağaçlarına, bahçe ve bostan işlerine yapılacak çok fazla iş var. Potansiyeli harekete geçirmeli, köylerimizi ve arazilerimizi ne olursa olsun terk etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.