Ziya Gökalp Anma Yılı İlan Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İçinde bulunduğumuz yılın 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesi çok önemli bir karardır. Bu karar, Türk dünyasının ortak aklının, ortak hafızasının ve ortak geleceğe dair iradesinin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyinin oy birliğiyle kabul edilen "Doğumunun 150. yılında Ziya Gökalp Anma Yılı"nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Resim Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Bakan Ersoy, Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'i doğumunun 150. yılında anmak, anlamak ve yeniden yorumlamak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Bu buluşmanın, yalnızca bir anma programı olamadığını ifade eden Ersoy, "Aynı zamanda küresel çapta önemli gelişmeler yaşanırken Türk devletlerinin birlik ve dayanışma ruhunu eyleme dönüştüren en güçlü irade beyanıdır." dedi.

Ersoy, Türk devletlerini ortak bir çatı altında buluşturan TÜRKSOY'un, yalnızca fikir birliğinin değil, bu fikirlerin somut adımlara dönüşmesinin de öncüsü ve itici gücü olduğunu kaydederek, "Bu çerçevede 16 Kasım 2024 tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konsey 41. Dönem Toplantısı'nda Bakanlığımızın teklifi ile 2026 yılının 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti." ifadelerini kullandı.

2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan'ın Aktau şehrinde yapılan toplantılarda bu somut kararların bir takvime bağlandığını anımsatan Ersoy, "İçinde bulunduğumuz yılın 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesi çok önemli bir karardır. Bu karar, Türk dünyasının ortak aklının, ortak hafızasının ve ortak geleceğe dair iradesinin somut bir göstergesidir. Hem Aşkabat hem de Aktau'da yapılan planlamalar, Gökalp'in fikirlerinin yalnızca geçmişe ait olmadığını, bugün de yol gösterici olduğunu açıkça ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk dünyasının kültürel bütünleşme idealinin fikir babası"

Ziya Gökalp'in vefatının 100. yılı vesilesiyle bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve anma etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Ersoy, etkinliklerin Gökalp'in düşünce dünyasının ne denli canlı ve güncel olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Ersoy, Ziya Gökalp'in, Türk birliği idealini yalnızca siyasi bir hedef olarak değil, kültürel ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi gereken köklü bir medeniyet tasavvuru olarak ele alan öncü bir mütefekkir olduğunu vurgulayarak, "Onun kültür ve medeniyet ayrımı, bugün Türk Devletlerinin kendi öz kimliğini koruyarak modern dünyada güçlü bir şekilde var olma arayışına yön veren temel bir rehber niteliğindedir." dedi

TÜRKSOY'un bu vizyonun kurumsal hayattaki en somut yansıması olduğunun altını çizen Ersoy, "Kültürel bütünleşme hedefi, Gökalp'in bir asır önce işaret ettiği istikametin bugün hayata geçirilmiş halidir. İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ülküsüyle şekillenen bu anlayış, Gökalp'in ortaya koyduğu sosyolojik temeller üzerinde yükselerek Türk dünyasının ortak geleceğine yön vermektedir. Bu çerçevede Ziya Gökalp, yalnızca bir yazar ya da şair değil, Türk dünyasının kültürel bütünleşme idealinin fikir babası ve bu büyük vizyonun mimarıdır." diye konuştu.

"Dijital çağın dünyasında gençlerimiz için sağlam bir pusula"

Bakan Ersoy, "Kendi kültürüne dayanarak evrenselleşmek" yaklaşımının, bugün TÜRKSOY'un temsil ettiği kültürel bütünleşme vizyonunun da temelini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün başlattığımız bu etkinlikler silsilesi, Türkiye'den Türkistan coğrafyasına, Balkanlar'dan Batı dünyasına uzanan geniş bir etki alanına sahiptir. Üniversitelerimizde düzenlenecek bilgi şölenleri, sanat kurumlarımızın katkılarıyla hayat bulacak eserler, uluslararası paneller ve sergiler, Gökalp'in fikirlerini yeniden yorumlayarak geleceğe taşıyacaktır. Selanik'ten Malta'ya, Bakü'den Ankara'ya uzanan bu çok katmanlı program, aynı zamanda bir kültürel diplomasi hamlesidir. Bu anma yılının en önemli hedeflerinden biri de genç kuşaklardır. Ziya Gökalp'in fikirleri, sadece akademik metinlerde kalmamalı, gençlerin zihninde yeniden hayat bulmalıdır. Onun ortaya koyduğu düşünce sistemi, dijital çağın dünyasında gençlerimiz için sağlam bir pusula olabilir."

Burada atılan adımı yalnızca bir anma değil, "bir medeniyet yürüyüşü" olarak tanımlayan Ersoy, "Ziya Gökalp'i anmak, onu tekrar etmek değil, onu yeniden düşünmek ve geliştirmektir. Bu vesileyle, bu anlamlı programın hayata geçirilmesinde emeği geçen TÜRKSOY'a, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, Türk Ocaklarına, Türk Tarih Kurumuna ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyor, Ziya Gökalp'i rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyası Sosyologları Çalıştayı'nı topluyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da Gökalp'in kurtuluş ve istiklal mücadelesinin anlamını gelecek nesillere aktaran önemli bir fikir önderi olduğunu belirtti.

Zorlu, Gökalp'in düşüncesini devlet anlayışı, kültür-medeniyet ayrımı ve Türk dünyasına kazandırdığı kavramlar üzerinden değerlendirdiklerini, bu fikirlerin bugün Türk devletleri arasındaki birlik ve işbirliğine temel oluşturduğunu ifade etti.

Türk devletlerinin farklı kimlik ve kültürel zenginlikleriyle Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bir araya geldiğini ifade eden Zorlu, "Hepimizin ortak çatısı o gün Ziya Gökalp'in tanımladığı uzak hedef ülke olarak ifade ettiği Turan ülküsüdür. Çok şükür bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti bu konuda büyük bir hassasiyet ve özen içerisinde ilerlemeye, yürümeye devam etmektedir." dedi.

Zorlu, bu kapsamda siyasal alanda söz konusu düşüncelerin somutlaştırılması için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki ay Kazakistan'da Avrasya Cumhuriyet Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk Dünyası Sosyologları Çalıştayı'nı topluyoruz. Çünkü 'Sosyologları yetişmeyen milletler geleceğe ilerlemez.' diyordu Ziya Gökalp." ifadelerini kullandı.

Gökalp'in fikirleri, Türk dünyasının ortak hafızasına yön veriyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise törende yaptığı konuşmada, Ziya Gökalp'in kısa yaşamına rağmen önemli bir düşünce ve eylem insanı olarak büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Örs, Gökalp'in, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucu kadroları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, bu düşünce mirasının günümüzde de toplumsal ve kültürel hayat içinde varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Gökalp'in fikirlerinin Türk dünyasının ortak hafızasına yön verdiğine işaret ederek, bu düşünce mirasının günümüzde de Türk dünyası arasındaki birlik ve işbirliği çalışmalarına rehberlik ettiğini aktardı.

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz ise Türk Ocaklarının kuruluşunun 114. yıl dönümünde böyle bir etkinlikte bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'e teşekkür plaketi takdim etti.