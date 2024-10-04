Ziya Gökalp Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Ziya Gökalp Sempozyumu Düzenlendi

İletişim Başkanı Altun, Ziya Gökalp’in fikirlerinin tartışılacağı sempozyuma destek verdiklerini belirtti.

04.10.2024 15:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ziya Gökalp gibi entelektüel isimleri anmak, onların fikirlerini günümüz koşullarında ulusal ve uluslararası kamuoylarının gündemine getirmek için yapılan çalışmalara büyük önem atfettiklerini, bu türden nitelikli çalışmalara her zaman destek olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılışı için mesaj gönderen Altun, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın Ziya Gökalp üzerine önemli akademik çalışmalara imza attığını belirterek, söz konusu programın hayata geçmesine vesile olanlara teşekkür etti.

İki gün sürecek sempozyumda Ziya Gökalp ve Türk sosyolojisi üzerine ufuk açıcı tebliğlerin sunulacağını belirten Altun, sempozyumun bilim dünyasına değerli katkılar sunmasını diledi.

Ziya Gökalp'in modern Türk düşüncesi ve sosyolojisinin en önemli kurucu isimlerinden biri olduğuna değinen Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ziya Gökalp, zor bir zamanda çetin bir konjonktürde önemli çalışmalara imza atmıştır. Bu sebeple Ziya Gökalp ile ilgili yapılacak araştırmalar Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyetin kuruluş döneminin toplumsal ve siyasal meselelerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Örneğin Ziya Gökalp'in entelektüel dünyamıza önemli katkılarından olan kültür-medeniyet tartışması üzerinden yeni dönem modernleşme tecrübemizin nasıl sorunsallaştırılabileceği mühim bir soru olarak önümüzde durmaktadır. Yine çağdaş Türk düşüncesi içerisinde sol Kemalizmin Gökalp'in tezlerini ihmal etme, yahut güdümlü şekilde okuma ısrarından neşet eden dogmatizmin yol açtığı fikri kuraklığın ne tür sonuçlar doğurduğu sorusunu tartışmak yararlı olmaz mı? Elbette Gökalp'in fikirlerini yeni nesil ulus-ötesi kimliklenmeler ve küreselleşme tartışmaları bağlamında da yeniden ele almamız gerekir. Türkiye'nin öncülüğüyle Türk dünyasının yeni bir küreselleşme paradigması inşa gayreti içinde olduğu bir dönemde Gökalp'in milli kimlik tezi yeniden sosyolojik eleştiri konusu yapılabilir."

"Sempozyumun paydaşı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Altun, sempozyumda birbirinden değerli konu başlıklarının masaya yatırılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şahsım adına burada sunulacak tebliğ metinlerini okumayı büyük bir merakla, tecessüsle bekliyorum. İletişim Başkanlığı olarak, bu önemli sempozyumun paydaşı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Ziya Gökalp gibi entelektüellerimizi anmak, onların fikirlerini günümüz koşullarında ulusal ve uluslararası kamuoylarının gündemine getirmek için yapılan bu çalışmalara büyük önem atfediyor, bu türden nitelikli çalışmalara her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin entelektüel birikimini, fikri müktesebatını nazarı itibara almanın bugünü ve geleceğimizi kurmamızda büyük bir önemi olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Kültür Sanat, Ziya Gökalp, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziya Gökalp Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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