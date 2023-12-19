 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, CHP'ye katılarak partinin gücünü artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, CHP'ye katılarak partinin gücünü artırdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. CHP İl Başkanı Devrim Dural, Öztürk'e parti rozetini taktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kentte CHP'li belediye sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, 31 Mart seçimleri itibariyle bu sayıyı 8'e çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, CHP\'ye katılarak partinin gücünü artırdı
19.12.2023 - 17:11,
Abone Ol

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı.

CHP İl Başkanı Devrim Dural, il başkanlığı binasında düzenlenen törende, Öztürk'e parti rozetini taktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı konuşmada, kentte CHP'li belediye sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, 31 Mart seçimleri itibariyle bu sayıyı 8'e çıkarmak için omuz omuza mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti.

Öztürk'ün CHP'li olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuzyılmaz, "Başarılı, gönüllere giren belediyecilikle Gökçebey tarihine adını yazdırmış birisi. Çok mutluyuz. O artık Cumhuriyet Halk Partili." dedi.

CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da CHP'nin artan gücünü, gürleşen sesini kentte hissettiklerini ifade etti.

Dural da Öztürk'ün Gökçebey'de marka olduğunu ve bu süreci çok değerli ve anlamlı bulduklarını belirtti.

Törene, CHP'li belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, Zonguldak, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, CHP'ye katılarak partinin gücünü artırdı - Son Dakika


17:17
İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:58
RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika
17:17 İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, CHP'ye katılarak partinin gücünü artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement