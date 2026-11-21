Zonguldak Kozlu'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kozlu'da Değirmenağzı Tüneli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyere çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Değirmenağzı Tüneli mevkisinde seyreden Baran Z. (23) idaresindeki 67 AGJ 718 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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