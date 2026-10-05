Zonguldak Kozlu\'da kayıp balıkçının malzemeleri ve aracı bulundu, arama sürüyor

Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı.

Kozlu ilçesinde yaşayan Erdin Yılmaz (62), dün Ilıksu mevkisinde balık tutmak amacıyla evinden ayrıldı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan Yılmaz'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarma ekipleri ise karada Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemeleri tespit eden ekipler, aracını da bölgeye yakın bir noktada park halinde buldu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.