Zonguldak Kozlu'da kayıp Erdin Yılmaz için 60 personelle arama 2'nci gününde sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak Kozlu'da kayıp Erdin Yılmaz için 60 personelle arama 2'nci gününde sürüyor

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Zonguldak Kozlu\'da kayıp Erdin Yılmaz için 60 personelle arama 2\'nci gününde sürüyor
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Zonguldak Kozlu'da balık tutmak için kayalıklara giden Erdin Yılmaz'dan (62) 3 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. 10'u dalgıç 60 personel, 3 deniz aracı ve 1 dronun katıldığı arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

ZONGULDAK'ta balık tutmak için kayalıklara gittikten sonra haber alınamayan Erdin Yılmaz'ı (62) arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Olay, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. 3 Ekim'de evden çıkan Erdin Yılmaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, gece saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Yılmaz'ın Ilıksu mevkisindeki kayalıklara gittiğini belirledi. Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

TELEFON SİNYALİ KESİLMİŞ

Bölgede Yılmaz'ın otomobilinin park halinde olduğu belirlenirken, kamera kayıtlarında 3 Ekim sabahı saat 07.30 sıralarında balık tuttuğu bölgeye geldiği tespit edildi. Yılmaz'ın telefon sinyalini inceleyen ekipler, aynı gün saat 08.00 sıralarında sinyalin kesildiğini belirledi.

60 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMASI

Yılmaz'ın bulunması için karadan ve denizden yürütülen çalışmalara, bölgedeki balıkçılar da ağ atarak destek veriyor. Gönüllülerin yanı sıra 10'u dalgıç 60 personel, 3 deniz aracı ve 1 dronun yer aldığı arama çalışmaları, 2'nci gününde sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Kozlu'da kayıp Erdin Yılmaz için 60 personelle arama 2'nci gününde sürüyor - Son Dakika
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