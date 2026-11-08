Zonguldak Kozlu\'da otomobilin kaputu kontak çevrilince alev aldı, itfaiye söndürdü

Zonguldak Kozlu'da otomobilin kaputu kontak çevrilince alev aldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeki 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücüsünün kontağı çevirmesiyle kaput kısmından alev aldı. Sürücünün kendi imkanlarıyla söndüremediği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güney Mahallesi Bahar Sokak'ta park halinde olan 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücüsünün kontağı çevirmesiyle kaput kısmından alev aldı.
Sürücü, kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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