Zonguldak\'ta 2024\'te Kaçak Ocaklarda Artış: 403 Kapatıldı, 533 Ton Kömür Ele Geçirildi

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ZONGULDAK'ta, 2024 yılında, 403 kaçak ocak kapatılırken, 533 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Geçen yıla göre 2024 yılında denetim ve kapatılan ocak sayısında artış yaşandığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Kaçak maden ocaklarıyla mücadelede 2024 yılında bin 10 denetim yapılmış, denetimler sonucunda 403 kaçak ocak kapatılmıştır. 217 adli ve idari işlem yapılarak 533 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2023 yılına kıyasla denetimler yüzde 5, kapatılan ocak sayısında ise yüzde 59 artış sağlanmıştır. Ele geçirilen kömür miktarı 2023 yılında 133 ton iken 2024'te 533 ton olarak gerçekleşmiştir" dedi.