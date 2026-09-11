Zonguldak'ta 5'inci sınıflar halk müziğiyle karşılandı, veliler de eşlik etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 5'inci sınıflar halk müziğiyle karşılandı, veliler de eşlik etti

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Zonguldak'taki Gazi Ortaokulu'nda uyum haftası kapsamında okula gelen 5'inci sınıf öğrencileri, öğretmenlerin bağlama ve gitar eşliğinde seslendirdiği Türk Halk Müziği eserleriyle karşılandı. Etkinlikte öğrenci ve veliler şarkılara eşlik etti, okul yönetimi ilk kez halk müziğiyle karşılama yaptıklarını belirtti.

ZONGULDAK'ta Gazi Ortaokulu'nda uyum haftası kapsamında okula gelen 5'inci sınıf öğrencileri, öğretmenlerin seslendirdiği Türk Halk Müziği eserleriyle karşılandı. Bağlama ve gitar çalan öğretmenlere öğrenciler ve veliler de zaman zaman eşlik etti.

Kent merkezinde bulunan Gazi Ortaokulu, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında pazartesi günü başlayan uyum haftasına müzikle başladı. Farklı günlerde okula gelen 5'inci sınıf öğrencileri ve velilerine, Matematik öğretmeni Emine Karaçoban bağlamasıyla, Müzik öğretmeni Mehmet Onur Akyol gitarıyla, İngilizce öğretmeni Buket Gül ise sesiyle Türk Halk Müziği eserleri seslendirerek 'hoş geldiniz' dedi. Uyum haftası etkinlikleri kapsamında sınıfta şarkıları dinleyip söyleyen öğrenci ve veliler, okul yönetimi tarafından verilen bilgilerin ardından bahçede öğretmenler eşliğinde oyun oynadı.

'TÜRK HALK MÜZİĞİYLE GÜZEL BİR KARŞILAMA YAPTIK'

Gazi Ortaokulu Müdürü Tuncay Korku, uyum haftası kapsamında öğretmenlerin yeteneklerinden de yararlanarak ilk kez Türk Halk Müziği ile karşılama yaptıklarını belirterek, "Çok güzel bir uyum süreci geçiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi etkin ve yetkin, kendine güvenen, hayata hazırlanan bireyler olarak yetiştirmek. Velilerimize de bakanlığımızın platformlarının faydalarını anlatmak, çocuklarımızın bir an önce okullarına uyum sağlamalarını ve okul açıldığında herhangi bir yabancılık ya da sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime sağlıklı şekilde başlamalarını istiyoruz. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdiği için bundan yararlanarak öğrenci ve velilerimizi halk müziğiyle, uyuma katkı sağlaması amacıyla güzel bir şekilde karşıladık. Çok güzel oldu, çok mutlu olduk. Şarkılarımızı Matematik öğretmenimiz Emine Karaçoban, Müzik öğretmenimiz Mehmet Onur Akyol ve İngilizce öğretmenimiz Buket Gül seslendirdi. Biz de onlara eşlik ettik. Velilerimiz etkinliklerin ardından teşekkür etti, sürprizle karşılaştıkları için mutlu olduklarını söylediler. Böyle bir okula, böyle bir ortama geldikleri için teşekkürlerini ilettiler. Bizler de mutlu olduk" dedi.

'GÜZEL HİSLER UYANDIRDI'

İki çocuğu da aynı okulda eğitim gören veli Esra Uludağ ise "Okulumuzu çok seviyorum. Bence çok güzel bir karşılama oldu, herkesin beğendiğini düşünüyorum. Güzel bir motivasyon oldu. Çocukların okulu daha çok seveceğini düşünüyorum. Hocamız bağlama çalarken çocuklarımın da bağlama çalmasını çok isterim. Onlara da 'İsterseniz hocamızla konuşalım, sizi yazdıralım' dedim. Bence güzel hisler uyandırdı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 5'inci sınıflar halk müziğiyle karşılandı, veliler de eşlik etti - Son Dakika

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