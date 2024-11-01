Zonguldak'ta 70 Yaşındaki Adam Evde Rahatsızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta 70 Yaşındaki Adam Evde Rahatsızlandı

Geniş Video İzle

Ali Dökel, ablasının ulaşamayınca polise haber vermesiyle evde bulundu ve sağlık durumu iyi.

01.11.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta ablasının ulaşamadığı Ali Dökel'in (70) evde olduğu ancak rahatsızlandığı ortaya çıktı. Polis, Dökel'e ulaşmak için pencereden eve girmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, Dökel'e pencereden attığı anahtar sonucu kapının açılması ile ulaşıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta yalnız yaşayan Ali Dökel'e bir süredir ulaşamayan ablası, endişe ederek durumu polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Polisin cep telefonu ile arayarak ulaştığı Dökel, evde olduğunu ancak şeker hastalığı nedeniyle rahatsızlandığı için kapıyı açamadığını söyledi. Polis, 4 katlı apartmanın 2'nci kattaki daireye camdan girmeye çalıştı ancak olmadı. Ali Dökel, sürünerek gittiği camdan evin anahtarını attı. Polis ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Dökel'in durumunun iyi olduğunu ancak hareket etmekte güçlü çektiğini söylemesi ile evden ayrıldı.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ Zonguldak,

Zonguldak\'ta 70 Yaşındaki Adam Evde Rahatsızlandı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 70 Yaşındaki Adam Evde Rahatsızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:32:46. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 70 Yaşındaki Adam Evde Rahatsızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.