Zonguldak'ta Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ta yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ile Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

02.09.2024 14:19
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Zonguldak'ta yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ile Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başsavcı Alan, burada yaptığı konuşmada, "Yargı görevinin, halkın bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu bilinciyle işimizi nasıl yaptığımızın hesabını da topluma vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımın, kamunun ve milletimizin yargıyı daha iyi anlamasına ve yargıya destek olmasına katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Kapkaç da kuruldukları 1938'den bu yana hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti kurum ve kavramlarını savunduklarını, bu ilkelerin yaşama geçmesi, yerleşmesi için mücadele ettiklerini, hiçbir siyasi kimliğin yanında yahut yakınında değil, yalnızca ve daima hukukun yanında durduklarını söyledi.

Bu adli yılın, yargı sisteminin ve avukatlık mesleğinin sorunlarını dile getirmek zorunda kaldıkları bir yıl olarak görmek istemediklerini belirten Kapkaç, "Yurttaşların adaletin sağlanacağına güven duyabilecekleri hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz çünkü biliyoruz ki, sosyal kurumların birinci erdemi olan adalet beklentisine cevap vermek, hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile çok sayıda avukat katıldı.

Kaynak: AA

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