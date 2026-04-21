Zonguldak'ta Akraba Cinayeti Davası - Son Dakika
Zonguldak'ta Akraba Cinayeti Davası

21.04.2026 14:39
Duruşmada sanığın 12-18 yıl hapsi istendi, mahkeme savunma süresi verdi ve duruşmayı erteledi.

Zonguldak'ta 18 Aralık 2025'te akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık M.D. ile taraf avukatları katıldı.

Taksi şoförünün tanık olarak dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca sanığın, "haksız tahrik altında 2 çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık M.D, savunmasında, "Ben evime gidecektim. Keşke bana saldırmasalardı. Kendimi savunmak durumunda olmasaydım bunlar yaşanmayacaktı. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde M.D. (44), çıkan kavgada akrabası Serkan Akdal'ı (44) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Akraba Cinayeti Davası - Son Dakika

SON DAKİKA: Zonguldak'ta Akraba Cinayeti Davası - Son Dakika
