Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu

Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinde düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine Zonguldak Valiliği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

27.07.2024 19:39
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Aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu. Kuvvetli yağış sebebiyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış uyarılarının ardından Zonguldak'ta kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde; bulut geçişleri sebebiyle kuvvetli yağış sebebiyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Zonguldak Valiliği de yerel kuvvetli yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım,

heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yağışların bir süre sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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