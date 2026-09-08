Zonguldak'ta çatıdan düşen usta Hakan Kavaklı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çatıdan düşen usta Hakan Kavaklı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Zonguldak\'ta çatıdan düşen usta Hakan Kavaklı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ta Belediye Kültür Merkezi'nin çatısında çalışırken dengesini kaybeden usta Hakan Kavaklı (44), yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırıma düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı'nın vücudunda kırıklar ve iç kanama tespit edildi, tedavisi sürüyor.

ZONGULDAK'ta, Belediye Kültür Merkezi'nin çatısında yapım ve onarım çalışması sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden kaldırıma düşen usta Hakan Kavaklı (44), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki Belediye Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Merkezin çatı onarım ve tadilat çalışması sırasında Hakan Kavaklı, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırıma düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavaklı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Hakan Kavaklı'nın vücudunda kırıklar olduğu, iç kanama geçirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Kavaklı'nın tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta çatıdan düşen usta Hakan Kavaklı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çatıdan düşen usta Hakan Kavaklı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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