Zonguldak'ta Düşme Tehlikesi Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Düşme Tehlikesi Can Aldı

Zonguldak\'ta Düşme Tehlikesi Can Aldı
12.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Danışmaz, akrabasını kurtarmak isterken yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi defnedildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken düşme tehlikesi geçiren akrabasını kurtarmak isterken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yüksekten düşerek hayatını kaybeden Ömer Danışmaz, toprağa verildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yapmaya başladı. Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler, yardımına koştu. Kurtarma çalışması sırasında birbirlerini tutmuş halde dengelerini kaybeden 4 kişi uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ekiplerin çalmışması ile bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Danışmaz'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYE SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

Kazazede Ömer Danışmaz için Ali Molla Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Danışmaz'ın ailesi ile yakınları katıldı. Ömer Danışmaz ile birlikte düşerek yaralanan 3 akrabası da taburcu olup, cenazede cemaatle birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından Danışmaz, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Danışmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Düşme Tehlikesi Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Düşme Tehlikesi Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.