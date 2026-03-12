Zonguldak\'ta Düşme Tehlikesi Can Aldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken düşme tehlikesi geçiren akrabasını kurtarmak isterken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yüksekten düşerek hayatını kaybeden Ömer Danışmaz, toprağa verildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yapmaya başladı. Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler, yardımına koştu. Kurtarma çalışması sırasında birbirlerini tutmuş halde dengelerini kaybeden 4 kişi uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ekiplerin çalmışması ile bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Danışmaz'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYE SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

Kazazede Ömer Danışmaz için Ali Molla Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Danışmaz'ın ailesi ile yakınları katıldı. Ömer Danışmaz ile birlikte düşerek yaralanan 3 akrabası da taburcu olup, cenazede cemaatle birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından Danışmaz, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Danışmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.