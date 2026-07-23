Zonguldak\'ta Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Cüneyt Bükrü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkisinde meydana geldi. Cüneyt Bükrü idaresindeki 06 EBT 601 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanıp alev aldı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip yangına müdahale ederek söndürdü. Bükrü'nün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.