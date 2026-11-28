Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Ankara-Zonguldak kara yolu Sapça yol ayrımı mevkisinde iki otomobil çarpıştı, araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak kara yolu Sapça yol ayrımı mevkisinde Ö.Ö. idaresindeki 67 ACB 202 plakalı otomobil ile E.İ'nin kullandığı 52 DB 848 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 67 ACB 202 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile E.İ. ve Y.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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