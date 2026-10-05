Zonguldak'ta iş hanının 3 kat aşağı düşen asansöründe 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta iş hanının 3 kat aşağı düşen asansöründe 1 kişi ağır yaralandı

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Zonguldak\'ta iş hanının 3 kat aşağı düşen asansöründe 1 kişi ağır yaralandı
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Zonguldak'ta bir iş hanının asansörü bilinmeyen nedenle 3 kat aşağı düşünce asansördeki bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ta bir iş hanının asansörü bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. O sırada asansörde bulunan Kazım K., ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Kazım K., itfaiye ekibi tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanının asansörü, bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan Kazım K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansör boşluğundan çıkarılan Kazım K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kazım K.'nin tedavisine başlandı.

Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta iş hanının 3 kat aşağı düşen asansöründe 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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