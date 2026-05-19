Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağı Yine Açıldı

KAÇAK OCAK, DAHA ÖNCE KAPATILMIŞ

Zonguldak'ta, Erol Türksever'in göçükte hayatını kaybettiği kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip, bombayla imha edildiği, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öznur GÜNEŞ