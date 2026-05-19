KAÇAK OCAK, DAHA ÖNCE KAPATILMIŞ
Zonguldak'ta, Erol Türksever'in göçükte hayatını kaybettiği kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip, bombayla imha edildiği, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öznur GÜNEŞ
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağı Yine Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?